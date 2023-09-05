«Беларуская выведка»: Во дворце Лукашенко неспокойно 2 5.09.2023, 15:23

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Диктатор был слишком вовлечен в путч Пригожина.

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Это был первый контакт по телефону спустя почти 2 месяца. Поздравление было формальным и непродолжительным, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Путин сослался на экстремальную занятость и пообещал «быть на связи». Разговор длился менее двух минут! Источники сообщили, что выглядело это настолько формально, что вероятно Путин коротко зачитал текст и сославшись на занятость постарался скорее завершить разговор.

Отношения дали трещину из-за излишней вовлеченности самого Лукашенко в пригожинский путч и последующую браваду, которая испортила отношения.

Источники сообщают, что Лукашенко отчаянно пытался «помириться», но Путин находится в агрессивном состоянии и не идет на контакт.

Более того, последовали конкретные экономические угрозы со стороны правительства РФ. Россия более чем на 10% подняла отпускную цену на сырую нефть для белорусских предприятий, послав Минску неоднозначный сигнал.

Подобный «холодок» пробежал по линии других министерств и ЦБ. В кулуарах дворца и министерских коридорах появилось устойчивое мнение, что Лукашенко «ставят в стойло».

Вывод: После путча Пригожина и назойливых инициатив «спасителя Лукашенко» лед отношений разбить не удалось. Все силы вертикали Лукашенко отчаянно брошены на российское направление с целью организовать личную встречу с целью «растопить лед». Линия напряжения в личных отношениях сохраняется.

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