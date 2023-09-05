«Беларуская выведка»: Во дворце Лукашенко неспокойно

«Беларуская выведка»: Во дворце Лукашенко неспокойно2
- 5.09.2023, 15:23
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Диктатор был слишком вовлечен в путч Пригожина.
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Это был первый контакт по телефону спустя почти 2 месяца. Поздравление было формальным и непродолжительным, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».
Путин сослался на экстремальную занятость и пообещал «быть на связи». Разговор длился менее двух минут! Источники сообщили, что выглядело это настолько формально, что вероятно Путин коротко зачитал текст и сославшись на занятость постарался скорее завершить разговор.
Отношения дали трещину из-за излишней вовлеченности самого Лукашенко в пригожинский путч и последующую браваду, которая испортила отношения.
Источники сообщают, что Лукашенко отчаянно пытался «помириться», но Путин находится в агрессивном состоянии и не идет на контакт.
Более того, последовали конкретные экономические угрозы со стороны правительства РФ. Россия более чем на 10% подняла отпускную цену на сырую нефть для белорусских предприятий, послав Минску неоднозначный сигнал.
Подобный «холодок» пробежал по линии других министерств и ЦБ. В кулуарах дворца и министерских коридорах появилось устойчивое мнение, что Лукашенко «ставят в стойло».
Вывод: После путча Пригожина и назойливых инициатив «спасителя Лукашенко» лед отношений разбить не удалось. Все силы вертикали Лукашенко отчаянно брошены на российское направление с целью организовать личную встречу с целью «растопить лед». Линия напряжения в личных отношениях сохраняется.