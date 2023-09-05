В Могилевской области призывают военнообязанных на сборы 5.09.2023, 15:37

Сразу из трех районов.

На Могилевщине начался учебный сбор с военнообязанными «территориальных войск «Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов. Он проходит 5−27 сентября, сообщили в Минобороны. Руководит процессом председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

Сообщается, что в трех районах примут и поставят на обеспечение военнообязанных с «использованием ресурсов местной базы мобилизационного развертывания». Также будут восстанавливать «навыки» командного состава.

Военнообязанных подготовят к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями.

«На завершающем этапе будет проведено командно-штабное учение под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил», — сообщили в Минобороны.

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