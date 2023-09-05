Российский рубль отказался слушаться приказа из Кремля 5.09.2023, 15:40

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Валютный рынок РФ катится по наклонной.

Российский валютный рынок упрямо катится по наклонной. Несмотря на команду Центробанка из Кремля стабилизировать курсы к выборам-2024, температура у российского рубля снова поднялась до 97,6 за доллар и выше 105 за евро, пишет Finanz.

После кратковременной инъекции валюты, опустившей курс доллара с отметок выше 100, рынок снова испытывает голод по экспортной выручке, хотя цены на нефть растут.

За два месяца цена Brent подскочила на 22% и находится на максимумах с конца января - почти $89 за баррель. Российский сорт Urals, по данным Минфина, продается за рубеж по $74 - рекордно дорого c августа прошлого года.

«Напрашивается вывод: либо за поставленную нефть не платят (или платят не полностью), либо где-то экспортная выручка зависла и не возвращается в страну», - отмечает главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутунян.

Речь идет об Индии, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти после введения европейского эмбарго, но расплатилась в рупиях, которые оказалось невозможно ни потратить, ни вывести из страны. По данным Reuters, «застрявшая» сумма может достигать $39 млрд, или почти десятую часть годовых экспортных доходов экономики ($414 млрд, согласно прогнозу ЦБ).

Нечто похожее происходило в первой половине 1990-х, напоминает Арутюнян: валюта за вывоз товаров оседала в офшорах, рубль падал, а экономика жила в состоянии галлопирующей инфляции.

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