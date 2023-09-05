Как белорусам записаться на польскую туристическую визу 1 5.09.2023, 15:45

Объяснили в визовом центре.

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что белорусы могут подавать документы на польский туристический шенген. После этого в редакцию «Зеркала» написало несколько читателей с жалобой на то, что возможности записаться на подачу нет.

У Дмитрия все попытки записаться на визу со вчерашнего дня заканчиваются уведомлением об ошибке. Похожая ситуация и у Игоря.

— Вчера целый день выдавало ошибки, а сейчас показывает, что до марта нет свободных мест, — рассказывает он.

Муж Ольги в понедельник пытался записать на подачу документов свою маму. Но, как уточняет женщина, на сайте он просто не нашел возможности выбрать туристическую визу.

С вопросом, действительно ли возобновился прием документов на такой тип виз, журналисты позвонили в справочную службу польского визового центра VFS Global как обычные граждане.

— Видела новости, что Польша снова стала выдавать туристические визы. Но вот на сайте никак не получается записаться. Скажите, действительно можно будет сделать, или какая-то ошибка?

— Все верно, сейчас возобновился прием документов на туристическую цель поездки. Необходимо записываться на сайте VFS Global. Если у вас возникают ошибки в процессе записи, вам необходимо попробовать менять устройства, заходить с разных. Также попробуйте почистить историю браузера и менять их. Пробуйте разные способы.

Напомним, Польша не выдавала белорусам туристические визы с начала пандемии COVID-19.

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