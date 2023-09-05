«Пригожина выставили как кувалду, которая постучалась в хрустальный бункер вождя» 2 5.09.2023, 15:58

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Евгений Пригожин

На Россию наползает смута.

На сайте «Главред» состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Путину было выгодно устранить владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, и может ли он замахнуться на тех, кто стоял за Пригожиным.

— В мае этого года в ходе нашего с вами интервью вы говорили о том, что, по имеющейся у вас информации, Пригожин вёл сепаратные переговоры с американцами и обещал им, цитирую, «принести голову Путина на серебряном блюде». Как так вышло, что «на блюде» оказался он сам?

— То, о чём мы с вами говорили в мае, было подкреплено словами Пригожина о том, что дедушка может оказаться чудаком на букву «м». Это, конечно же, донесли до ушей Путина. А потом 23-24 июня случился недомятеж Пригожина. Братва умеет ставить спектакли и показывать их населению.

Как я говорил и раньше, Пригожин не был самостоятельной фигурой. За ним стояла часть братвы, причём это были люди, которые очень хотели перезагрузить систему и продолжают этого хотеть. В частности, за ним стояли Ковальчуки и Королев Сергей Борисович, тот самый, что и за Навальным стоит. А Пригожин был просто фронтменом в их месседже, адресованном Путину, о том, что, если так дело пойдёт дальше, то следующий мятеж может оказаться успешным. И Пригожин понимал, какую игру он ведёт.

Так вот эта группировка, с одной стороны, выставила Пригожина как кувалду, которая постучалась в хрустальный бункер вождя, а с другой – понимала, что это политическое животное – Пригожин – нагуляло непозволительный вес на этой пещерной скотобазе. Ведь Пригожин действительно стал узнаваем и популярен среди глубинариев. Его стали чаще цитировать, на него стали обращать внимание, фокусироваться на нём. Более того, появились странные видеоролики, которые намекали на то, что Пригожин может претендовать на должность президента в намечающемся фашистском электоральном балагане. Поэтому, конечно, Пригожин подписал себе приговор. И устранение Пригожина было делом нескольких месяцев.

Когда Пригожин отступил от Москвы (понятно, что ему сказали это сделать; причём, по некоторым непроверенным данным, дочь Пригожина была взята в заложницы Кадыровым, а его жена, как говорили официально несколько дней назад, находится в отпуске в Индии – что ж за отпуск такой, когда вокруг мужа закручивались такие вихри!), он подписал себе смертный приговор. Когда его отыграли с помощью Лукашенко, который теперь берет свои слова назад и говорит, что никаких гарантий безопасности он Пригожину не давал, стало понятно, что устранение Пригожина – дело нескольких недель, максимум года. Гарантии, которые дал Путин, эта «таблетка безопасности», действовали ровно два месяца: 23 июня случился вагнеровский недопутч, и уже 23 августа Пригожин распластался в 50 км от валдайской резиденции Путина. Одного своего оппонента Путин убрал прямо под Кремлем, другого – «приземлил» неподалеку от своей резиденции. Понимайте это как хотите, но это факт.

Так что то, что случилось с Пригожиным, должно было случиться. Это был просто вопрос времени.

— Кому, на ваш взгляд, было выгодно сейчас избавиться от Пригожина – Путину или Шойгу с Герасимовым? И почему Пригожина «списали» и сделали это именно сейчас?

— Почему именно сейчас, почему такая нетерпячка – на этот вопрос может ответить только Путин. Ведь дело не только в Пригожине, как в человеке, который размахался кувалдой, оказался неверной кухонной обслугой и замахнулся поварешкой на святое. Дело в том, что у Пригожина было очень серьёзное влияние в Африке, и убийством Пригожина Путин отодвигает на второй план африканскую тему.

В чём проблема с Африкой? С бармалеями и людоедами, с которыми Пригожин имел дело, просто так не передоговоришься. А свято место пусто не бывает: если уходит ЧВК Вагнер с Пригожиным, проверенным партнёром людоедов, то вместо него нельзя назначить какого-то Васю, который туда приедет и начнет что-то разруливать – так не бывает. У Путина будет очень большая проблема с восстановлением этих связей и нитей с людоедствующими племенами и их вождями Тумбы-Юмбы.

Считаю, что Пригожин был ликвидирован именно по приказу Путина. Никакой Авзалов, который был назначен незадолго до убийства Пригожина на место Суровикина главой Воздушно-космических сил, никакой Герасимов, никакой Шойгу не посмели бы над Путиным провести такой приказ, а, тем более, такую ликвидацию.

Официально проходила информация о том, что связями Пригожина с Африкой занимался генерал-майор ГРУ Аверьянов. А ГРУ – это тоже минобороновская структура. Это тот самый Аверьянов, который когда-то занимался спецопераций по отравлению Скрипалей, спецопераций по взрыву в Чехии, во Врбетице, и отравлением болгарского торговца оружием. Это все его рук дело. И спецоперацию по замещению Пригожина и пригожинских в Африке тоже поручили Аверьянову. Насколько у него это получится – увидим.

Кому все это было выгодно? Думаю, именно Путин это заказал. Таким образом, он показал тем людям, которые стоят за Пригожиным, что никто не вечен под Луной, ведь ребята же тоже на джетах летают, а тесных связей Путина с Минобороны – с Шойгу, Герасимовым и Авзаловым – достаточно, чтобы и их «приземлить» с высоты 8,5 тысяч метров, поэтому им следует думать перед тем, как выращивать очередное политическое животное на скрепной скотобазе.

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