«Сообщество железнодорожников»: В районе станции Толочин перекрывали движение поездов 5.09.2023, 16:30

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Были слышны звуки, «похожие на одиночные выстрелы».

Ночью 4 сентября на участке от станции Славное до станции Коханово полностью останавливалось движение поездов. Об этом сообщила инициатива «Сообщество железнодорожников».

По данным железнодорожников, инцидент произошел в период с 1.00 до 3.00. Движение поездов было полностью остановлено на протяжении около 44 километров направления Минск — Орша Минского отделения БЖД.

«Данное обстоятельство вызвало значительные задержки в движении пассажирских и грузовых поездов на участке Минск — Орша, следовавших в указанный промежуток времени», — пишет «Сообщество железнодорожников».

По данным инициативы, закрытие движения поездов осуществлялось по устному распоряжению «со стороны силовых ведомств Беларуси с последующим соответствующим реагированием высшего руководящего состава БЖД через диспетчерский аппарат».

«Также, по некоторым данным от жителей близлежащих к району (участку) происшествия населенных пунктов, в непосредственной близости от железнодорожного полотна в районе ст. Толочин были слышны звуки, похожие на одиночные выстрелы из огнестрельного оружия, которые можно спутать со взрывами сигнальных петард», — отмечает «Сообщество железнодорожников».

Железнодорожники подчеркивают, что не стали бы писать о происходящем, если бы не выявленные признаки повышенной секретности. Во-первых, никаких сведений о таком длительном перерыве в движении поездов нет в справке АСКБД (Автоматизированной системе контроля безопасности движения). А там обязательно должны быть все сведения, если только их не скрывают в нарушение правил и инструкций. Во-вторых, даже в графиках исполненного движения у поездного диспетчера (ДНЦ) нет соответствующих отметок, что также является нарушением установленного порядка учёта исполнения графика движения поездов.

Подобные махинации со служебными документами на БЖД случаются, но только по указанию или по согласованию с начальником БЖД. Ну, как обычно, так нельзя, но если очень надо начальнику, то можно. Понятное дело, письменных указаний никто не издавал… Интересно, а как без реального отражения событий будут рассчитывать зарплаты и премии причастным? Уголовным преступлением это «попахивает».

А вот отдельным начальничкам (служб перевозок, пассажирской и безопасности движения поездов, а также Центра управления перевозками (ЦУП) пришлось ночью «попотеть» над «разруливанием» и сокрытием ситуации.

Произошедшее и любые его обстоятельства в настоящее время тщательно скрываются от общественности в целом, а также непосредственно от причастных работников, которые по «долгу службы» обязаны владеть всей информацией на своём участке работы.

БЖД не представлены какие-либо разъяснения произошедшему, как и не признан факт того, что ночью 4 сентября была допущена длительная задержка в движении поездов. Соответственно, извинений со стороны БЖД перед пассажирами за доставленные неудобства в настоящий момент также не предоставлено.

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