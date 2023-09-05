Дыра в «заборе Суровикина»: российское командование не смогло купировать прорыв 5.09.2023, 16:36

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Эксперты рассказали, как дальше будет развиваться контрнаступление ВСУ.

Прорвана первая, самая укрепленная линия обороны РФ в Запорожье. Продвигаться дальше ВСУ будет легче, считают эксперты.

На прошлой неделе ВСУ впервые с начала летнего наступления прорвали первую, самую укрепленную линию обороны российских войск на Запорожском фронте (в районе Работино, см. карту). В воскресенье это официально подтвердил генерал Александр Тарнавский, командующий наступлением на юге. «МО» обсудил с военными экспертами Давидом Шарпом и Яном Матвеевым значимость и последствия этих событий.

Более 2 месяцев ВСУ понадобилось, чтобы под обстрелами преодолеть минные поля и приблизиться к Работино, где находился крупный укрепрайон российской армии.

28 августа поселок был освобожден.

30 августа украинские военные наступали на российские позиции на западных окраинах Вербового.

31 августа Генштаб ВСУ сообщил и об успехах в районе Новопокровки. Между Работиным и этими поселками как раз и проходила «линия Суровикина».

«Там расстояние небольшое, и самое сложное уже, кажется, сделано. Пока российское командование не смогло купировать прорыв», — указывает Матвеев.

«Проход первой линии не означает, что дальше войска не встретят сопротивления. Есть еще вторая и третья линии обороны. Но первая была самой укрепленной и перед ней находились сплошные минные поля. Продвигаться дальше будет легче», — говорит Шарп.

Стратегической целью этой кампании для ВСУ является выход к Азовскому морю и отсечение сухопутного коридора в Крым для российской армии.

Матвеев: Командование РФ перебрасывает резервы под Работино. Можно сказать, там решается судьба этого наступления ВСУ. Все будет зависеть от количества резервов у сторон и насколько грамотно ими распорядятся».

Шарп: На пути у ВСУ хорошо укрепленный Токмак, но его можно и обойти. После выхода на оперативный простор появятся возможности для маневра.

NPR указывает: когда ВСУ дойдут до Токмака, Мариуполь будет «достижимым для украинских ударов». The New York Times уже назвал прорыв «стратегическим успехом контрнаступления на Юге», подчёркивая, что идет и параллельная атака – по направлению Бердянска.

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