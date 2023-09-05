Жительница Слонима завела дома лису по цене шпица 2 5.09.2023, 16:38

2,020

Это единственная домашняя лиса в Гродненской области.

У слонимчанки Ольги дома живет лиса, и это единственная домашняя лиса в Гродненской области, пишет «Газета Слонімская». Хозяйка животного решила завести необычного домашнего питомца, вдохновившись видео на YouTube. Издание отмечает, что «шерсть выглядит шикарно — мягкая, густая, видно, что за животным хорошо ухаживают».

Лиса по имени Миа живет у слонимчанки Ольги с мая этого года. Мие полгода, она родилась 26 марта и обитает в вольере во дворе частного дома. По словам Ольги, имя Миа на китайском языке означает «преданная своему хозяину».

Днем в основном лисы спят, но Миа наоборот — ночью она отдыхает, а днем активничает.

«Пока наш сын на каникулах, он проводит с ней много времени в вольере. Она всегда встречает его с радостью, ведя себя почти как собака», — рассказала хозяйка.

Она отметила, что, если вы решите завести лису, будьте готовы следить за ней, особенно первые два месяца. Она любит брать вещи, прятать и закапывать их. Поэтому все ценные предметы должны быть на это время недоступны. То же касается и еды: если что-то оставлено на столе, она непременно это заберет, и вернуть уже сложно.

У Мии хорошие отношения с котами, но собаки часто пытаются на нее напасть. В целом Миа очень умная и независимая: она делает только то, что считает нужным для себя, слово «нельзя» ей не понять.

«Цена примерно соответствует стоимости шпица. Если бы передо мной стоял выбор между шпицем и лисой, я бы выбрала лису. Мне кажется, что лисы умнее, даже более умные, чем немецкие овчарки. У нас раньше была немецкая овчарка, так что у меня есть опыт для сравнения. Лиса прекрасно понимает все, и с ней нужно находить общий язык. Она не так поддается дрессировке, как собаки. С лисой вы живете, по сути, как с равным вам существом», — сказала хозяйка.

Судя по объявлениям в байнете, породистого шпица можно купить за несколько сотен рублей. Цены на щенков варьируются между 400 и 700 рублями.

«Она приехала к нам в мае, и к середине месяца мы уже выучили две команды: «сидеть» и «зайка». Когда я предлагаю ей лакомство и говорю «сидеть», она послушно это делает. А на команду «зайка» лиса встает на задние лапки, передние прижимает к себе и просит угощение», — рассказала Ольга.

— Какие советы можете дать тем, кто рассматривает возможность завести лису? — спросило издание у хозяйки.

— Рекомендую воздержаться от этой идеи, особенно если вы предпочитаете проводить свободное время в одиночестве или ложитесь спать рано. Лиса требует внимания: если не уделить ей время утром или вечером, она может будить вас ночью своими криками, — ответила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».