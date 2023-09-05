В Глубокском районе механизатора придавило жаткой комбайна 5.09.2023, 17:11

Он погиб.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 31-летнего механизатора в Глубокском районе.

Днем 30 августа мужчина убирал кукурузу. Во время работы произошла поломка комбайна, о чем механизатор рассказал руководителю. Директор предприятия дал указание — ждать в поле главного инженера.

Механизатор решил сэкономить время и принялся самостоятельно чинить сельскохозяйственную технику. Во время ремонтных работ его придавило жаткой.

В обстоятельствах произошедшего разбирается Глубокский районный отдел Следственного комитета.

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