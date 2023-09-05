В Глубокском районе механизатора придавило жаткой комбайна
- 5.09.2023, 17:11
Он погиб.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 31-летнего механизатора в Глубокском районе.
Днем 30 августа мужчина убирал кукурузу. Во время работы произошла поломка комбайна, о чем механизатор рассказал руководителю. Директор предприятия дал указание — ждать в поле главного инженера.
Механизатор решил сэкономить время и принялся самостоятельно чинить сельскохозяйственную технику. Во время ремонтных работ его придавило жаткой.
В обстоятельствах произошедшего разбирается Глубокский районный отдел Следственного комитета.