Украинский дрон-камикадзе залетел в блиндаж с пятью оккупантами
- 5.09.2023, 17:17
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Видео.
Оператор украинского дрона-камикадзе направил свой БПЛА в блиндаж, в котором находилось, по меньшей мере, пятеро оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано виртуозное мастерство украинского воина, опубликована в соцсетях.
«Наши аэроразведчики обнаружили вражескую группу противника в момент, когда они обустраивали вторую линию обороны. Далее была отправлена FPV «птичка», которая благодаря невероятному мастерству оператора из подразделения «Рарог» 24-й ОМБр влетела прямиком в блиндаж, где находилось пять оккупантов. Выбраться удалось не всем…», - говорится в комментарии к видео.