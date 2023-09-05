Украинский дрон-камикадзе залетел в блиндаж с пятью оккупантами 5.09.2023, 17:17

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Видео.

Оператор украинского дрона-камикадзе направил свой БПЛА в блиндаж, в котором находилось, по меньшей мере, пятеро оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано виртуозное мастерство украинского воина, опубликована в соцсетях.

«Наши аэроразведчики обнаружили вражескую группу противника в момент, когда они обустраивали вторую линию обороны. Далее была отправлена FPV «птичка», которая благодаря невероятному мастерству оператора из подразделения «Рарог» 24-й ОМБр влетела прямиком в блиндаж, где находилось пять оккупантов. Выбраться удалось не всем…», - говорится в комментарии к видео.

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