Из школьной программы убрали роман «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича 2 5.09.2023, 17:18

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Роман посвящен восстанию Калиновского.

Из программы для 11-го класса по белорусской литературе убрали исторический роман «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича, посвященный восстанию Калиновского. На это обратила внимание «Медиазона».

Еще в программе на 2022/2023 учебный год «Каласы пад сярпом тваім» были. На изучение произведения отводилось пять учебных часов. В программе на 2023/2024 учебный год «Каласы пад сярпом тваім» заменили на «Чорны замак Альшанскі» Короткевича (также пять часов).

Кроме того, из раздела дополнительного чтения программы на 2023/2024 год убрали произведение Алеся Рязанова «У горадзе валадарыць Рагвалод».

«Каласы пад сярпом тваім» — роман Короткевича, посвященный событиям накануне восстания 1863 года. Произведение было издано в 1965 году в журнале «Полымя», оно считается одним из самых значительных в белорусской литературе и главным в творчестве Короткевича. Кроме созданных автором персонажей, в романе фигурируют и исторические личности, такие как предводитель восстания Кастусь Калиновский и классик украинской литературы Тарас Шевченко.

В 2019 году роман был признан самой покупаемой книгой белорусского автора.

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