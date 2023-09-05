Освобождение Суровикина: СМИ узнали подробности 5.09.2023, 17:33

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Сергей Суровикин

Российского генерала сдали ближайшие подчиненные.

С самого начала мятежа Евгения Пригожина велась разработка участников «мятежа», во время которой двое ближайших подчиненных генерала Суровикина, которого отпустили в итоге, написали рапорта, уличавшие его как непосредственного соорганизатора «марша справедливости» именно в рядах Вооруженных сил РФ, пишет УНИАН.

Как сообщает источник ВЧК-ОГПУ, в последствие, эти показания не удалось опровергнуть, но все разрешилось за счет утилизации Пригожина и ЧВК «Вагнер» как таковой. Сергею Кириенко и Сергею Чемезову удалось убедить Путина, что после смерти Пригожина отсутствуют риски от «помилования» Суровикина.

Сергей Кириенко мотивировал свою позицию о необходимости помилования Суровикина тем, что в преддверии президентских выборов и падения рейтинга Путина важно сохранить такого «джокера» в рукаве Путина, как Суровикин. По факту же, после значительного усиления фигуры Шойгу, другие «башни» вынуждены озаботиться мероприятиями по сдерживанию гегемонии Шойгу в силовом блоке страны, где возможной фигурой является Суровикин, по сей день имеющий авторитет у военных и гражданского населения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не разрешил журналистке задать вопрос о генерале Сергее Суровикине, который не появлялся на публике после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно ли задать этот вопрос вам, известно ли вам что-то?» - спросила Пескова журналистка. «Нет, нельзя», - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на вопрос о том, ведется ли расследование в отношении Суровикина, поинтересовался: «Все вопросы?» - и ушел.

Освобождение Суровикина - детали

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала с женой и написала, что он «жив, здоров, дома, с семьей, в Москве».

Информацию о том, что генерала, задержанного после мятежа ЧВК «Вагнер», освободили, подтвердили The New York Times два американских чиновника и источник в Минобороны РФ. По их словам, высокопоставленного военного, командовавшего российскими войсками в Украине, отпустили из-под стражи через несколько дней после гибели главы ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Однако остается неясным, существуют ли какие-либо ограничения на передвижения генерала или другие запреты со стороны властей, добавили собеседники NYT. По их словам, Суровикин сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, но «никаких карьерных перспектив у него больше нет».

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