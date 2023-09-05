«Белтехосмотр»: Все камеры на дорогах Беларуси проверяют наличие техосмотра 5.09.2023, 17:32

Белорусских водителей засыплют «письмами счастья»?

«Белтехосмотр» сообщает, что все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси теперь параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля и, если его нет, делают автоматическое фото нарушения, а следом вам прилетит «письмо счастья» со штрафом.

Напомним, его отсутствие грозит штрафом до трех базовых величин (до 111 рублей), а в случае фиксации автоматической камерой — половина базовой (18,5 руб.). Если же нарушение будет зафиксировано повторно в течение года, штраф может составить до пяти базовых величин (185 руб.), а при фиксации камерой — две базовых (74 руб.). С ИП или юрлица штраф возьмут еще больше — до десяти базовых величин (370 руб.) а при фиксации камерой — пять базовых (185 руб.).

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