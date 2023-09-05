Презентован новый конкурент Tesla от Huawei

Презентован новый конкурент Tesla от Huawei6
- 5.09.2023, 17:39
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С запасом хода в 700 километров и без заднего стекла.
На автосалоне в Мюнхене презентовали новый Avatr 12. Китайский электромобиль поступит в производство уже завтра, 6 сентября, и будет продаваться в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Бренд Avatr – детище корпораций Changan и Huawei. Под этой маркой планируют выпускать только электромобили. Новый Avatr 12 – вторая модель в линейке после кроссовера 11.
Электромобиль Avatr 12 – конкурент Tesla Model S и Porsche Taycan. Это большое четырехдверное купе с обтекаемым дизайном. У него тоненькая диодная оптика и выдвижные дверные ручки. Зеркала заднего вида заменены камерами, поэтому было решено полностью отказаться от заднего стекла.
Размеры Huawei Avatr 12:
длина – 5020 мм;
ширина – 1999 мм;
высота – 1460 мм;
колесная база – 3020 мм.
В салоне Huawei Avatr 12 руль приплюснут, а на всю ширину передней панели растянут тоненький дисплей. В добавок, установлен большой тачскрин. Естественно, мультимедийная система и все программное обеспечение разработаны в Huawei.
Китайский электромобиль Avatr 12 предложат в 313-сильной заднеприводной и 578-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 с.
Обе модификации получили батарею от CATL емкостью 94,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 700 км в заднеприводном варианте и 650 км – в полноприводном.