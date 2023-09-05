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Страны Северной Европы выступили против участия белорусов в международных соревнованиях

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  • 5.09.2023, 17:57
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Страны Северной Европы выступили против участия белорусов в международных соревнованиях

Решение было принято на конгрессе в Гренландии.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Северных стран, а также национальные спортивные федерации Северных стран вновь заявили о своем несогласии с допуском белорусских и российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Ситуация с войной в Украине не изменилась.

Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не допустить участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте.

Сейчас неподходящее время думать об их возвращении, это наша позиция.

Мы, Олимпийский и Паралимпийский комитеты Северных стран и спортивные конфедерации, пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу твердую поддержку украинского народа и требования мира.

Олимпийский и паралимпийский комитеты Северных стран, а также спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с соответствующими заинтересованными сторонами продолжать внимательно оценивать и отслеживать ситуацию», – говорится в заявлении.

Такое сообщение в результате встречи в Гренландии направили в Международный олимпийский комитет (МОК), Европейский олимпийский комитет (ЕОК), Ассоциацию олимпийских комитетов (АНОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Европейским паралимпийским комитетам (ЕПК).

Напомним, что многие белорусские команды и спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на войну, с 24 февраля 2022 года продолжаемую Россией в Украине с использованием территории Беларуси.

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