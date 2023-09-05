На вооружении ВСУ появились иранские танковые боеприпасы 2 5.09.2023, 18:01

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Раскрыты неожиданные подробности.

Украинские танкисты применяют иранские 125-мм бронебойные кумулятивные боеприпасы 3БК18М. Откуда они у украинцев, пока в открытых источниках не объясняют, пишет «Обозреватель».

Одни военные опубликовали в сети изображение ящика от боеприпасов, и по его характеристикам было установлено, что все кумулятивные фугасные снаряды предназначены для танков Т-72. Об этом сообщает osint-аналитик War Noir в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Согласно маркировке, эти боеприпасы были произведены в 2022 году, то есть после начала российской агрессии в Украине.

«Интересная фотография, которую опубликовали украинские комбатанты, показывает редкие 125-мм боеприпасы для гладкоствольных пушек 2А46», – написал исследователь.

Так, этот боеприпас является репликой советского кумулятивного снаряда и имеет то же оригинальное название. Он предназначен для использования с гладкоствольным орудием калибра 125 мм, которые обычно устанавливаются на советских танках серии Т-64, Т-72 и Т-80.

Иранская копия 3БК18М согласно заявленным характеристикам может пробивать броню толщиной до 550 мм под прямым углом и до 273 мм под углом в 60 градусов. Максимальная дальность стрельбы боеприпасов составляет 4000 м.

Также аналитик отметил, что боеприпасы не были взяты в качестве трофея у российских войск. Источник поставок иранской продукции пока не раскрыли, однако боеприпасы часто имеют производственную дату 2022-2023 годов, что может свидетельствовать об их получении от производителя через третьи страны, а не из старых запасов.

Напомним, что в Украине начали тестировать разное дальнобойное и высокоточное оружие. В отличие от страны-агрессора России, наше государство при выборе вооружения предпочитает современность, технологичность и высокую точность.

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