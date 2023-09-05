Mercedes-Benz передала ВСУ более 100 внедорожных грузовиков Zetros 3 5.09.2023, 18:09

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Грузовики оплатило правительство Германии.

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление материнской компании Daimler Truck.

«В поставку входит ряд типов машин для решения задач военной поддержки и логистики. Украинские вооруженные силы хотят расширить свои оперативные возможности снабжения и обороны с помощью надежных грузовиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины большой сервис, связанный с автомобилями. Еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и освоили работу на новых автомобилях с расположением кабины.

Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется Министерством иностранных дел Германии и Министерством обороны Германии.

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