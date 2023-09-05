«Сейчас чаще слышу белорусский или русский язык с нашим акцентом на улицах Варшавы» 1 5.09.2023, 18:18

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Давно живущие в Польше белорусы рассказали, что изменилось с новой волной эмиграции.

После августа 2020 года Польшу захлестнула новая волна иммиграции из Беларуси. Она изменила жизни не только тех, кто в нее попал, но и тех, кто уехал раньше. Белорусы, которые давно живут в Польше, рассказали MOST, что для них поменялось с приездом новых эмигрантов.

«Легализация теперь может затягиваться на долгие месяцы»

Мария переехала в Польшу в 2016 году.

— Самый важный вопрос — легализация — теперь может затягиваться на долгие месяцы, а очереди в административных учреждениях становятся все длиннее.

В 2016 году я была чуть ли не единственной не польской моделью на фотомероприятиях. Из-за этого на меня обращали больше внимания. Соответственно, получала большое количество рабочих предложений. Но сейчас все иначе: конкуренция на рынке труда усилилась.

Сейчас, мне кажется, белорусам проще адаптироваться в новой стране: есть много желающих буквально взять за руку и все показать, все сделать вместе. Но, с другой стороны, все это мешает ассимиляции. Я это нередко замечаю у своих знакомых, которые общаются исключительно cреди белорусов и украинцев. Они учат язык медленно и без особого энтузиазма и чувствуют себя, разумеется, более комфортно. У меня такого не было. Я выучила польский язык до переезда, а в Польше не держалась за соотечественников только потому, что мы из одной страны.

Но плюсов все равно больше. Для меня сейчас самое главное — это то, что многие мои друзья в Европейском союзе. Это значительно облегчило жизнь и сделало ее намного лучше.

«Найти подходящее жилье — настоящий квест»

Стас переехал в Польшу в 2018 году.

— После 2020 года диаспора стала больше и заметнее. Сейчас чаще слышу белорусский или русский язык с нашим акцентом на улицах Варшавы. Стало больше автомобилей с белорусскими номерами.

Белорусское комьюнити продолжает расти. На выходных мы с друзьями поехали за город на шашлыки и там познакомились с компанией парней, которые переехали в Варшаву из Гродно. Не думаю, что в 2018-м я мог бы себе такое представить.

Минусы почувствовал не столько после 2020 года, сколько после начала войны в Украине. Я работал в доставке еды — там очень выросла конкуренция (за рабочие места. — Прим.). Но увеличилось и количество предложений, где нужны рабочие руки. Это не значит, что стало сложнее находить работу, нет. Скорее, желающих намного больше.

Другой вопрос — это стоимость аренды и цены в целом. Жилье стало намного дороже, а найти подходящий вариант — самый настоящий квест. Меня пугают цены не только в Варшаве, но и в других городах. Раньше, например, в Люблине можно было с легкостью найти двухкомнатную квартиру в центре города по приемлемой цене. Сейчас такое сложно представить. И это легко можно объяснить: чем выше спрос, тем выше ценник.

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