В Минске пьяный бизнесмен с ножом напал на таксиста 5.09.2023, 18:37

Он требовал отдать выручку.

В Минске за разбой задержали пассажира такси, который угрожал водителю ножом и требовал отдать выручку. Сам он объяснил свой поступок тем, что был пьян, сообщили в минской милиции.

Водитель такси привез клиента к дому по улице Франциска Скорины, однако тот вместо оплаты внезапно стал угрожать ножом и потребовал отдать выручку.

Таксист смог выбраться из автомобиля и вызвал милицию. Пассажир тоже попытался сбежать, но был задержан по горячим следам. Как объяснил сам 50-летний фигурант, он напал на водителя из-за того, что был сильно пьян.

Мужчина — индивидуальный предприниматель, раньше он к уголовной ответственности не привлекался. На него завели уголовное дело за разбой.

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