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В Витебском районе руководители хозяйства покормили молодняк «зеленой массой» и лишились почти 240 бычков

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  • 5.09.2023, 18:59
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В Витебском районе руководители хозяйства покормили молодняк «зеленой массой» и лишились почти 240 бычков

Ущерб составил более 650 тысяч рублей.

В Витебском районе сельхозорганизация лишилась почти 240 бычков из-за плохого корма. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Замдиректора и исполняющий обязанности руководителя сельхозпредприятия, знали, что в хозяйстве не хватает кормов для бесперебойного кормления крупного рогатого скота.

По версии прокуратуры, они «не обеспечили проведение лабораторных исследований зеленой массы до внесения ее в рацион бычков». Корм состоял из посевов кукурузы, яровой пшеницы, лебеды. В итоге с 16 по 17 июля на предприятии погибли 236 голов молодняка. Ущерб составил более 650 тысяч рублей.

В отношении должностных лиц хозяйства возбудили уголовное дело о бездействии по ч.3 ст. 425 УК. Санкция статьи предусматривает от двух до семи лет лишения свободы.

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