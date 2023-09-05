Bloomberg: Цена на нефть может обвалиться до $71-72 за баррель 5.09.2023, 19:05

Названа причина.

Международный нефтяной трейдер Gunvor предупредил, что рост цен на нефть находится под угрозой, пишет Bloomberg. По мнению компании, быстрый подъем нефтяных котировок, начавшийся в конце июня, может быть сведен на нет в ближайшие шесть месяцев. В результате цена нефти марки Brent может обвалиться до $71-72 за баррель в течение полугода, сообщили в компании.

Некоторые страны Европы уже находятся в состоянии рецессии, а экономика США, скорее всего, перейдет в умеренную рецессию, рассказал руководитель глобального отдела исследований и анализа Gunvor Фредерик Лассер. Также существует неопределенность в отношении перспектив спроса на нефть в Китае, крупнейшем импортере сырья, сказал он.

По словам Лассерра, существует риск значительной коррекции в четвертом квартале нынешнего или в первом квартале следующего года, при этом цена на нефть марки Brent может упасть с текущих $90 за баррель до $71–72 за баррель в ближайшие шесть месяцев. Эксперт допускает, что это вполне возможно даже без особых изменений в фундаментальных показателях или балансе спроса и предложения.

Если прогноз Gunvor окажется верным, цены на нефть вернутся почти к тому уровню, который был в конце июня. Ралли последних месяцев было вызвано сокращением экспорта нефти Саудовской Аравией и Россией, что отодвинуло на второй план опасения участников торгов по поводу падения спроса.

По мнению Лассерра, спрос на нефть не выглядит устойчивым. Так, в этом году в Европе увеличилось количество незапланированных простоев нефтеперерабатывающих заводов. Сохраняется высокий риск технических проблем на европейских НПЗ, поскольку эти старые заводы откладывают техническое обслуживание и работают с более высокими, чем обычно, средними эксплуатационными показателями, рассказал он.

На торгах 5 сентября фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре превысили отметку $90 баррель Brent впервые с 18 ноября 2022 года. Котировки нефти резко выросли на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года.

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