ВСУ уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи Горловки 1 5.09.2023, 19:20

Видеофакт.

Силы обороны Украины днем уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи поселка городского типа Мироновский в Донецкой области. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Этот населенный пункт расположен вблизи оккупированной Горловки в Донецкой области. Больше никакой информации о потерях врага не сообщили, на видео можно увидеть последствия атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные за август потеряли военной техники минимум на 1,2 млрд долларов. Так, за две недели Россия потеряла два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 «Триумф» и РЛС «Предел-Э».

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