«Приорбанк» все-таки ввел комиссию до 12 000 рублей в месяц по счетам 1 5.09.2023, 19:28

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Нашелся еще и один банк с солидными тарифами на такие услуги.

«Приорбанк» с 1 сентября, как и анонсировал, вводит комиссию за обслуживание валютных счетов. В некоторых случаях сбор доходит12 тысяч рублей в месяц. Как оказалось, это не единственный банк, который в этом месяце пересматривает размер этой комиссии, отмечает «Зеркало».

Так, с 25 сентября «БНБ-Банк» изменит порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и евро. Этот сбор будут брать при наличии остатка на счете на последний рабочий день месяца, если он превышает 40 000 долларов в эквиваленте. Причем это сумма по всем счетам клиента в банке.

Комиссия составляет 0,1% от суммы (минимум — 500 рублей), но не больше общей величины сумм остатков на счетах на момент списания сбора, уточняет финучреждение. Комиссия за сентябрь будут рассчитывать уже с учетом изменений.

Напомним, «Приорбанк» с 1 сентября ввел ежемесячную комиссию за сервисное обслуживание счетов клиента в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах. Речь о счетах с суммарным среднедневным остатком от 50 000 долларов в эквиваленте.

Выше всего комиссия — по счетам, на которых среднедневной остаток на счетах превышает 1 млн долларов в эквиваленте, — 12 тысяч рублей в месяц.

Если остаток держится в пределах от 500 тысяч до 1 млн долларов в эквиваленте, то комиссия — на уровне 9 тысяч рублей в месяц, от 300 до 500 тысяч долларов — 4500 рублей, от 200 до 300 тысяч долларов — 2500 рулей, от 100 до 200 тысяч долларов — 1500 рублей, от 50 до 100 тысяч долларов — 750 рублей.

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