Путин боится: диктатор бросает все в защиту Москвы 1 5.09.2023, 19:35

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Хозяин Кремля пытается оградить себя от атак дронов.

Регулярные дроновые атаки наводят страх на бункерного диктатора Путина. Кремлевский узурпатор в панике стягивает со всей России системы противовоздушной обороны к своей резиденции.

Сейчас страна-агрессор бездумно обнажает восточные регионы только для того, чтобы уберечь преступника Путина. Такое мнение «24 Каналу» выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Все ПВО стягивают на защиту диктатора

На днях российские СМИ показали строительство площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1". Его строят возле резиденции российского президента Ново-Огарево, расположенной в Одинцовском районе. Жилье Путина расположено в 10 километрах.

По данным появившихся в сети спутниковых снимков, позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы.

- Конечно Путин боится, – заметил российский оппозиционный политтехнолог.

В конце августа появилась информация, что Россия вывела системы противовоздушной обороны С-300 сразу с двух спорных островов у северной Японии. Несколько лет назад россияне с пафосом, звеня оружием, установили эти установки на Курильских островах, а теперь тихо вывезли.

- Дальний Восток обнажается. В целом Россия становится бессильной перед Китаем. Это, наверное, связано со страхом Путина. Он понимает, что как только у украинцев появится возможность атаковать его резиденцию, то они с радостью это сделают, – подытожил Галлямов.

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