В Витебске задержали крупного девелопера 5 5.09.2023, 19:46

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Его семья владеет ТЦ, рынком, складами и другими объектами.

Крупного витебского девелопера задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, подозреваемый восемь лет занимался сдачей в аренду коммерческой недвижимости. В собственности его семьи находится более 65 объектов, в том числе крупный торговый центр, один из рынков города, складские помещения.

По версии КГК, с целью уклонения от уплаты налогов «глава семейства, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал регистрацию еще шести взаимозависимых и подконтрольных субъектов хозяйствования, занимавшихся тем же видом деятельности, при этом применявших специальный режим налогообложения».

«Между этими субъектами хозяйствования бизнесмен искусственно распределил торговые объекты и получаемую от их сдачи в аренду выручку», — сообщили в ведомстве.

В КГК считают, что в результате необоснованного использования льготного режима налогообложения бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,5 млн рублей.

В отношении него и еще четырех человек возбуждено уголовное дело. Проведены восемь обысков, арестованы 65 объектов недвижимости подозреваемых общей стоимостью 94,8 млн рублей.

«В настоящее время подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. В добровольном порядке ими перечислено в бюджет 330 тысяч рублей», — добавили в КГК.

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