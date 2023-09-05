Позволят обрушить Крымский мост: авиаэксперт сравнил ракеты Taurus и Storm Shadow 2 5.09.2023, 19:55

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Крылатая ракета Taurus имеет много разновидностей.

Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах Taurus, но Германия до сих пор не согласилась их передать. С таким оружием украинские защитники смогли бы уничтожать важные вражеские объекты с безопасного расстояния.

Эксперт по авиации Валерий Романенко сказал «24 Каналу», что с ракетами Taurus судьба Крымского моста решится очень быстро.

- Ракеты Taurus позволят обстреливать Крымский мост и наконец его завалить. Пока он функционирует наполовину, а надо этот вопрос решить раз и навсегда, – отметил Романенко.

Как известно, Крымский мост уже несколько раз подвергался атакам. Из-за значительных повреждений Минтранс России рекомендовал водителям ездить в объезд через оккупированные территории.

Taurus – немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля" большой дальности. Имеет много разновидностей, отличающихся базированием и "начинкой" боевой части.

Чем отличаются Taurus от Storm Shadow/SCALP-EG

Основное отличие ракет Taurus от Storm Shadow и Scalp – это дальность полета. Так, Storm Shadow бьет на расстояние до 250 километров, а Taurus – на более 500 километров.

По сути, это и стало главной причиной нерешительности Германии. Канцлер Олаф Шольц потребовал модифицировать ракеты так, чтобы ими нельзя было бить по территории России.

К отличиям между Taurus и Storm Shadow также относится система наведения.

- Если против Storm Shadow/SCALP-EG россияне ставят дымовые завесы, которые могут усложнять наведение, то Taurus имеет еще и миллиметровый радиолокатор, позволяющий точнее поражать цели, – пояснил Романенко.

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