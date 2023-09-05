Ученые предположили, какая инопланетная цивилизация сможет обнаружить людей на Земле 1 5.09.2023, 20:03

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Некоторые специалисты предполагают, что мы все же не одиноки во Вселенной.

Чем больше новой информации люди получают о Вселенной, чем больше открывают новых звезд и планет, тем чаще возникает вопрос: «Неужели человечество является единственным разумным видом в космосе?». Некоторые ученые все же склоняются к мысли, что на самом деле внеземные разумные цивилизации существуют, и некоторые из них стоят на более высокой ступени технологического развития. Но если они существует, то почему мы их до сих пор не нашли?

Поиски сигналов от инопланетян пока не дали результатов. В новой статье, размещенной на сервере препринтов arXiv, ученые задают еще один вопрос: «А знают ли вообще разумные внеземные цивилизации о существовании людей на Земле?». Об этом пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Сигналы для инопланетян

Конечно, легче всего предположить, что раз никаких сигналов от инопланетян мы не получили, значит их не существует. Но, с другой стороны внеземные цивилизации могут вообще не иметь желания вступать с кем-либо в контакт. Или же они отправляют сигналы в космос, но их мы не можем принять с помощью существующих технологий.

Уже несколько десятилетий подряд ученые отправляют радиосигналы в космос в надежде получить ответ от потенциальных инопланетян. Но эти сигналы становятся более слабыми, чем дальше они улетают от Земли. Плюс нужно не забывать о помехах, которые создают межзвездные пыль и газ. Поэтому волне вероятно, что наши радиосигналы можно услышать только в пределах нескольких световых лет от Земли. Но внеземные цивилизации могут находиться на более далеких планетах.

Авторы статьи считают, что какой-то древний разумный вид смог бы получить наши сигналы даже несмотря на помехи и небольшую мощность. Но, что если этот разумный вид находится на расстоянии в сотни или тысячи световых лет от Земли?

Внеземные цивилизации разного типа

В своей статье ученые снова обращаются к знаменитой шкале Кардашева для развитых цивилизаций Вселенной. В этой шкале цивилизации расположены в том порядке, насколько они могут использовать энергетические ресурсы.

Например, цивилизация типа I может использовать энергию своей планеты, цивилизация типа II — энергию своей родной звезды, цивилизация типа III – энергию всей своей галактики. Некоторые ученые предлагают расширить эту шкалу и включить туда цивилизации типа IV и типа V. Первая может использовать энергию почти всей Вселенной, а вторая – может использовать энергию множества Вселенных, если предположить, что существует параллельная реальность.

Авторы статьи задаются вопросом: к какому типу должна принадлежать развитая внеземная цивилизация, чтобы она могла обнаружить существование людей на Земле и как далеко эти инопланетяне должны находится от нас?

Кто может увидеть признаки существования людей на Земле?

Ученые считают, что потенциальные инопланетяне, которые находятся в пределах 100 световых лет от Земли, могли бы увидеть искусственные объекты на нашей планете. Например, мегаполисы или те же египетские пирамиды.

Учитывая количество света, достигающего Земли, подобные объекты уже не будут видны в телескопы инопланетян с расстояния более, чем 3000 световых лет, считают ученые.

Чтобы различить на планете такой объект, как египетская пирамида, на таком расстоянии, понадобится телескоп размером в 10 астрономических единиц. Это немного больше размера орбиты Сатурна. Построить его возможно, если объединить большое количество космических телескопов в единую сеть.

Но цивилизация типа I этого сделать не сможет, такое под силу только цивилизации типа II. Но даже если, эти инопланетяне уже узнали о нас, то скорее всего они отправили такое сообщение, которое мы пока не можем принять в силу технической отсталости. Поэтому пройдут еще тысячи лет, прежде чем человечество станет цивилизацией типа II и тогда, возможно, мы сможем поговорить с представителями внеземных разумных видов. Если конечно эти разумные инопланетяне все еще захотят с нами общаться и если люди к тому времени не уничтожат себя.

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