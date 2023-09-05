Российский пилот, который перегнал в Украину Ми-8, получит $500 тысяч вознаграждения 1 5.09.2023, 20:09

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Максим Кузьминов. фото медиацентра "Украина-Укринформ".

В стране действует закон о компенсации, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой.

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов получит вознаграждение — 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет «Украинская правда».

Спикер отметил, что в стране действует закон о компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой.

— Украина — демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и международного права (придерживаемся). Поэтому еще раз — те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима, — сказал Юсов.

Напомним, 23 августа в СМИ появилась информация о том, что российский Ми-8 приземлился на украинской военной базе.

В украинской разведке заявили, что это была спецоперация — российский пилот добровольно перегнал вертолет, перед этим его семью незаметно вывезли из России.

На пресс-конференции 5 сентября Максим Кузьминов рассказал, что уговаривал других членов экипажа вертолета сдаться вместе с ним украинской стороне, но они испугались, начали вести себя агрессивно и после посадки побежали в сторону российской границы. Их дальнейшая судьба ему неизвестна.

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