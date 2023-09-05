«Когда рассказывала, что в Беларуси три месяца каникул, не могли поверить» 1 5.09.2023, 20:25

2,236

Как белоруска работает преподавателем английского языка в детском саду в Китае.

Выпускница Барановичского университета Екатерина Кошарнова три года работает преподавателем английского языка в детском саду в Китае. Чем китайский садик отличается от белорусского и стоило ли ради такой работы кардинально менять свою жизнь, девушка рассказала BAR24.

«Не хотелось топтаться на месте»

Екатерине Кошарновой 30 лет. Она успешно окончила БарГУ и еще совсем недавно работала обычным учителем иностранного языка в самой обычной белорусской школе. У девушки было все, что в Беларуси считается показателем успешной жизни: семья, собственное жилье, машина, стабильная работа. Но ей нужно было нечто большее.

— Мне не хотелось топтаться на месте. Хотелось развития и движения вперед. Работая же учителем в школе, я понимала, что ни о каком росте речи идти не может, — рассказывает Екатерина.

И девушка стала искать варианты для такого развития. Прежде всего, работу, в которой она смогла бы применить свои знания английского языка.

— В интернете мне часто попадались на глаза объявления с вакансиями для учителей в Китае. Да и от знакомых приходилось слышать, что в этой стране можно неплохо заработать, преподавая английский, — рассказывает Екатерина.

Девушку привлекала работа учителем английского языка в китайском детском саду. Так она и сама смогла бы реализоваться, и за ее трехлетнего ребенка не пришлось бы беспокоиться: он был бы все время рядом.

«По сути, мы с сыном отправились в никуда»

Недолго думая, девушка решила: «Жизнь одна, нужно пробовать». Обратилась в агентство, где ей рассказали о специфике и принципах работы и связали с работодателем.

— Мне предложили работу в городе Ханчжоу — одном из самых красивых городов Китая. Я была несказанно рада. Мы обговорили вопросы о зарплате и жилье, меня все устраивало, — рассказывает девушка.

Чтобы отправиться в Китай, нужны были немалые средства. Поэтому Екатерина продала машину и взяла кредит под большой процент в банке. Она уже собрала все необходимые документы и была готова к перелету, как случилось то, что за секунду разрушило все планы.

— Когда появились новости о пандемии коронавируса, я не могла найти себе места! Все перелеты в Китай по рабочим визам резко прекратились. Я не была готова к такой ситуации и не знала, как смириться с тем, что взяла большую сумму денег в долг. Началось ожидание, — вспоминает девушка.

Спустя пару месяцев Екатерине улыбнулась удача. Знакомая написала, что в детском саду города Фошань, где она работала, появилась вакансия для учителя английского. Катя сразу же купила билеты на самолет за 6000 долларов, хотя понимала, что ограничения на въезд в Китае не сняты и у нее могут возникнуть проблемы.

— Было страшно, ведь, по сути, мы с сыном отправились в никуда. Никакой визы в паспорте у меня не было. Основанием для моего посещения Китая, по сути, была только договоренность со знакомой, — вспоминает девушка.

«Не увидела ни небоскребов, ни красивых храмов»

Все сложилось удачно, мама с сыном прилетели в Китай. Необходимо было отбыть двухнедельный карантин в отеле, за который пришлось заплатить еще 1000 долларов. И вот, наконец, Екатерина смогла отправиться к своему новому месту работы.

— Перед переездом я насмотрелась видео, в которых рассказывают о городах Китая, их красотах. Но по прибытии к месту моей работы я не увидела ни небоскребов, ни красивых храмов. Детский сад располагался на территории старой деревни, которая была ну совсем не живописной. Я была, мягко говоря, шокирована, — рассказывает Екатерина.

Грязная речка, полуразрушенные дома, рынки, на которых царит антисанитария… Увидев деревню, где ей предстоит работать, девушка поначалу даже расплакалась. Но, вспомнив, какой путь она проделала, взяла себя в руки. Тем более, что сад, в котором ей предстояло работать, оказался «классным и современным».

«Изучали сына, словно инопланетянина»

Работа Екатерины заключалась в том, чтобы в игровой форме преподавать английский детям 3−6 лет в «международных группах». В такие группы китайские родители отдают малышей, чтобы те с ранних лет изучали иностранный язык.

Рабочий день длился с 7.30 до 17.30. В день нужно было провести 4−5 уроков длительностью 20−30 минут. Зарплату со старта пообещали в 10000 юаней (1500 долларов по курсу на тот момент).

Условия для работы в Китае, по словам Екатерины, были более чем хорошими: бесплатные еда и жилье, компенсация выходных и другие бонусы. Например, ее сыну предоставили 50%-ную скидку на посещение сада.

— Все было хорошо, я прошла испытательный срок и спокойно проводила уроки английского. Но была одна проблема — адаптация моего трехлетнего сына. Я и подумать не могла, что мальчик с европеоидной внешностью станет такой диковинкой для китайцев! — рассказывает девушка.

Китайские дети, по словам Екатерины, изучали ее сына, «словно инопланетянина». Трогали его глаза, нос, донимали своим повышенным вниманием. Дополнительным стрессом для мальчика стало то, что он совершенно не понимал других детей, так как все они говорили на китайском.

— Я постоянно подбадривала и успокаивала сына. Объясняла ему, что китайским детям просто любопытно, ведь они редко видят иностранцев. Китайские учителя также просили детей не обращать на моего ребенка столь пристальное внимание. Что это некорректно и неправильно, — рассказывает Екатерина.

Спустя два месяца в саду ребенок адаптировался. Более того, у него появились друзья среди китайских детей, изучающих английский.

В садике есть своя ферма, а дети жарят шашлыки

Китайские детские сады, по словам Екатерины, кардинально отличаются от белорусских. К примеру, в группе из 25 детей в Китае работают три воспитателя, а не один, как в Беларуси. По всей территории в целях безопасности детей установлены видеокамеры. Они буквально везде, разве что в туалетах не стоят.

В садике, где работает Екатерина, есть своя ферма. Там выращивают фрукты и овощи. Рядом с фермой расположены мангалы, на которых дети жарят куриные крылышки, которые приносят из дома.

В китайских садах, как и в белорусских, есть уроки физкультуры. Но их сложно назвать традиционными. На физкультуре детвора просто поднимается и спускается вниз по ступенькам лестницы. Так, по мнению девушки, детей готовят к нестандартным ситуациям, требующим экстренной эвакуации: тайфуну или пожару.

— За три года моей работы детский сад очень модернизировался. В нем постоянно проводится ремонт, внедряются новые и новые пространства для детей. Заметно, что руководство заинтересовано в том, чтобы развивать заведение, — отмечает девушка.

При этом Екатерина ни разу не слышала, чтобы деньги на ремонт сада собирали с родителей воспитанников. Мамы и папы в Китае обязаны только ежемесячно платить за сад, учебные пособия, постельное белье и форму для детей. А покупать воспитателям подарки к праздникам и вовсе запрещено на законодательном уровне.

«Когда рассказывала, что в Беларуси три месяца каникул, не могли поверить»

Китайские дети, по словам Екатерины, тоже очень сильно отличаются от белорусских.

— Дети часто обнимают меня, что-то дарят и признаются в любви. Несмотря на то, что маленькие, они очень культурные и сдержанные. Во всяком случае, это касается детей, с которыми я работаю, — отмечает Екатерина. — В Беларуси же дети чаще манипулируют взрослыми. Они более разбалованные, любят «качать свои права».

Взрослые в Китае, в свою очередь, максимально стараются занять своих детей.

— У детей абсолютно нет отдыха. Они всегда чем-то заняты, будь то фехтование, рисование или тот же английский. К примеру, когда я рассказывала китайцам, что в Беларуси летом три месяца каникул, они не могли в это поверить! — рассказывает преподаватель.

За три года работы учителем английского в Китае Екатерина ни разу не пожалела о том, что в свое время решались на переезд. За это время она смогла полностью рассчитаться со всеми долгами. Катя много занимается саморазвитием, строит карьеру, путешествует в свободное от работы время. Чувствует себя счастливой и независимой.

— Я благодарна себе за то, что решилась. Сейчас мои родители поддерживают меня и довольны тем, как все сложилось. Гордятся мной. Но если бы я послушалась их и осталась дома, всех этих ярких эмоций и событий в моей жизни просто не произошло бы! Пусть каждый, кто хочет изменить свою жизнь, решается. Это того стоит, — заключает Екатерина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».