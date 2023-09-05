Зеленский внес в Раду кандидатуру Умерова на пост главы Минобороны 2 5.09.2023, 20:43

Рустем Умеров

Фото: "Голос Украины"

Ранее Верховная рада поддержала отставку Алексея Резникова.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Ранее Верховная рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и увольнение Умерова с должности руководителя Фонда государственного имущества. Отставку Резникова поддержали 327 депутатов, четверо выступили против. За увольнение Умерова проголосовали 302 депутата, проголосовавших против не было.

Рада также проголосовала за увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской. По данным издания «Страна», ее назначат руководителем Фонда госимущества вместо Умерова. Резников, вероятно, займет должность посла Украины в Великобритании, об этом писала «Украинская правда» со ссылкой на источники и говорил народный депутат Ярослав Железняк. Сам Резников при этом заявлял, что не в курсе потенциального назначения.

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