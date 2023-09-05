В Минске сняли с должности больше десятка «дискредитированных» руководителей 1 5.09.2023, 20:45

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Их незаконно взяли на работу.

Минская прокуратура проверила государственные и частные предприятия города и обнаружила, что некоторые руководители трудятся там незаконно: раньше они были уволены по дискредитирующим обстоятельствам, и их назначение не было согласовано с властями. В итоге 11 человек были уволены, а на главного бухгалтера частной фирмы завели уголовное дело из-за махинаций с трудовой книжкой, сообщили в ведомстве.

К дискредитирующим обстоятельствам, дающим основание уволить сотрудника, относятся, к примеру, прогул, разглашение коммерческой тайны, появление на рабочем месте в пьяном виде, наличие непогашенной или неснятой судимости и другие.

По закону в таких случаях назначение человека на руководящую должность в течение пяти лет после увольнения полагается согласовывать в райисполкоме, горисполкоме или же администрации района (в случае Минска).

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с 2020 года по первое полугодие 2023-го в Минске на должности начальников были трудоустроены 197 человек, ранее уволенных по дискредитирующим основаниям, причем 17 из них — в госорганизации. Однако 124 человека успели уволить еще до проверки.

«Как оказалось, факты трудоустройства граждан, уволенных в течение пяти лет по дискредитирующим обстоятельствам, без согласования с администрациями районов не единичны и носят системный характер», — отметили в прокуратуре.

Прокуроры внесли руководителям организаций одно представление и 50 предписаний, потребовав устранить нарушения. 11 «дискредитированных» руководителей уволены, 28 человек прошли согласование в администрации и остались работать. В отношении остальных вопрос еще рассматривается.

По результатам проверки также вынесено 12 постановлений о возбуждении дисциплинарных производств и одно постановление о привлечении к административной ответственности руководителя организации частной формы собственности.

По итогам рассмотрения актов надзора 26 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Наконец, прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) — она внесла в свою трудовую книжку недостоверные сведения об основаниях увольнения.

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