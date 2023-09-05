Для китайских студенток в минском магазине искали белорусскоязычную сотрудницу 5.09.2023, 21:04

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Для китайских студенток в минском магазине искали белорусскоязычную сотрудницу. Они приехали в Беларусь по программе обмена и пришли на практические занятия в ГУМ. Тема у них была «Одежда».

Об этом случае рассказала доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Национального института образования, автор учебников родного языка Анна Волочко.

«Мы нашли белорусскоязычную сотрудницу, к которой студентки могли обращаться при выборе вещей, — цитирует слова Волочко smolevichi-24.by. — Представьте картину, когда китайские девушки заполонили отдел, крутятся перед зеркалами и спрашивают: «Подходит ли мне эта шуба? А, может, лучше выбрать красный цвет?» Конечно, посмотреть на эти занятия собралось много любопытных. А когда посетители универмага захотели больше узнать о девушках и посыпались вопросы, они как хорошие ученицы начали рассказывать заученное. Кстати, китайские студенты, приезжая в Беларусь, часто выбирают на период обучения славянские имена. Так вот одна из них, Анфиса, быстренько ответила: «Я прыгожая дзяўчына, у мяне шыя лебядзіна…».

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