Народный автомобиль Volkswagen Golf снова будут продавать в Беларуси 3 5.09.2023, 21:27

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В продажу поступят две топ-версии хэтчбеков.

Импортер Volkswagen в Беларуси доставит в Беларусь лимитированную партию новых Golf 8. Ожидается, что в автоцентрах любимые белорусами авто появятся в середине сентября 2023 года. Об этом сообщает автопортал av.by.

Продавать хэтчбеки будут в двух топовых комплектациях: Golf Exclusive и Golf GTI. Модульная платформа MQB, на которой построены автомобили современного модельного ряда Volkswagen, прошла доработку, что позволило чуть увеличить кузов — удлинить на 26 мм и сделать выше на 36 мм, а также нарастить колесную базу до 2636 мм.

Теперь Golf стал более прочным (увеличен процент высокопрочных стальных элементов до 85%) и аэродинамичным. Во всех комплектациях устанавливается светодиодная оптика, а спереди – матричная IQ.Light с системой динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist и динамичным управлением автокоррецией фар и поворотным светом.

На новый Volkswagen Golf Exclusive устанавливаются 150-сильные бензиновые «атмосферники», которые работают в паре с 8-ступенчатой коробкой - «автоматом» Aisin, а комплектация GTI получила 245-сильный движок с улучшенной системой впрыска и 7-ступенчатым «роботом». В среднем Golf расходует 6-7 литров топлива на 100 км и разгоняется до «сотни» за 6-6.5 секунд.

Основная масса изменений и обновлений в Volkswagen Golf касается салона, в котором полностью пересмотрели концепцию полезного пространства. Водительское место оборудовано цифровой 10.25-дюймовой панелью приборов и 8.25-дюймовым (10-дюймовым в GTI) дисплеем с сенсорным управлением опциями, трехзонным климат-контролем (антиаллергенный фильтр) и мультимедиасистемой. Она, к слову, способна выходить в интернет и автоматически обновлять софт. Ею можно управлять просто голосом. В салоне установлены четыре USB-разъема.

В новом поколении Golf выпускают только пятидверным. В Беларуси эти авто появятся в 9 цветах. Цены пока не названы – но Golf в базовой комплектации в 2023 году стоил $22 216.

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