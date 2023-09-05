Германия передала Украине очередной пакет помощи 5.09.2023, 21:46

Боеприпасы, тягачи и не только.

Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Об этом сообщает правительство Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллиона патронов;

27 тысяч 40-мм боеприпасов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20,000 защитных очков для солдат.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

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