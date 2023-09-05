Германия передала Украине очередной пакет помощи
- 5.09.2023, 21:46
Боеприпасы, тягачи и не только.
Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.
Об этом сообщает правительство Германии.
В новый пакет помощи вошли:
10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
Более 8,5 миллиона патронов;
27 тысяч 40-мм боеприпасов;
Бронированный мостоукладчик Beaver;
32 грузовика Zetros;
4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
4 пограничных автомобиля;
20,000 защитных очков для солдат.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.