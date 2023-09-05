В Гомеле выставили на продажу раритетный румынский автомобиль 5.09.2023, 21:51

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ОАО «Калинковичиагротранс» в счет погашения долгов продает с аукциона автомобиль ARO 244. Внимание на лот обратило издание «Флагшток».

Внедорожник ARO производился в Румынии и предназначался для военных нужд. За все время было выпущено лишь три модели автомобиля, которые имели множество модификаций. В частности, автомобиль ARO 244 Prezidental был последним автомобилем румынского диктатора Николае Чаушеску.

Модификация ARO 244, которая выставлена на продажу в Гомеле, серийно производилась в 1989—2006 годах. Судя по номерам, автомобиль 1990 года выпуска был поставлен на учет еще во времена СССР и не менял владельца.

Стартовая цена лота составляет 2900 рублей. В качестве недостатков продавец отмечает наличие коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия и другие возможные неисправности, которые станут известны только после проведения диагностики автомобиля. Торги состоятся 21 сентября 2023 года.

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