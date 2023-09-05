Эксперты оценили эффективность ноу-хау РФ по защите авиации шинами 10 5.09.2023, 22:01

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Дронам шины не помеха?

Оккупанты придумали новый способ «защиты» своих самолетов от атак дронов при помощи автомобильных шин. Эксперты считают такое ноу-хау неэффективным.

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, на спутниковых снимках аэродрома «Энгельс», который находится в Саратовской области, можно заметить два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на бортах.

Журналисты уточняют, что, по мнению экспертов, что такие действия могут быть попыткой не только создать «дополнительный слой» защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

«Это может уменьшить тепловую заметность стратегических авиационных средств, размещенных на взлетных площадках, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами. Хотя это выглядит довольно глупо, похоже, что они пытаются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты», - приводит издание слова Франциско Серра-Мартинса из компании One Way Aerospace, которая производит беспилотники.

Размещение шин на российских самолетах подтвердил СNN и неназванный чиновник НАТО.

«Мы полагаем, что она предназначена для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-либо эффект», - рассказал он.

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