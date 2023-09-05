Данкверт снова объявил Лукашенко «молочную войну» 3 5.09.2023, 22:06

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Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора уже «воевал» с диктатором в 2017 году.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт пытается разобраться с белорусским молоком, которое привозят в Россию. Об этом он заявил на пленарной сессии IX Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС.

Данкверт остановился на необходимости «более тщательного надзора» за молоком из Республики Беларусь.

«В результате структурных изменений значительного количества перерабатывающих предприятий в настоящее время в республике отсутствует информация о продукции при перемещении между компаниями внутри холдингов, — говорил он. — Россельхознадзор на встречах с белорусскими коллегами регулярно поднимает вопрос внедрения полной цепочки прослеживаемости продукции, которая давала бы понимание объемов производства молока в республике и тех товаров, которые отгружаются в Россию».

Сергей Данкверт в 2017-м стал главным лицом «продуктовой войны» между Беларусью и Россией. Александр Лукашенко тогда поручил завести на него уголовное дело за то, что глава Россельхознадзора препятствует поставкам продуктов из Беларуси в РФ. Только добраться до Данкверта белорусские силовики не смогли.

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