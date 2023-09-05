Минчанин выиграл суд у застройщика, который затянул сроки сдачи квартиры на 307 дней 5.09.2023, 23:44

Ему выплатят компенсацию.

Житель Минска через суд взыскал компенсацию морального вреда с ООО «Тапас», которое почти на год затянуло срок строительства квартиры. Подробности гражданского дела рассказала пресс-служба Верховного суда.

В исковом заявлении минчанин указал, что заключил с ООО «Тапас» договор на строительство квартиры. Застройщик выполнил работы, но с задержкой в 307 дней. Кроме того квартира не отвечала представлениям минчанина по качеству. В связи с этим он подал в суд иск о взыскании с ООО «Тапас» морального вреда в размере 10 000 рублей.

Суд изучил материалы и пришел к выводу, что квартира была действительно «построена с дефектами, что привело к передаче объекта с нарушением сроков». В итоге в пользу минчанина с застройщика взыскали компенсацию морального вреда, но уменьшили его размер до 600 рублей.

«Размер компенсации определен с учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, а также требований разумности и справедливости», — пояснили в суде.

Минчанин не согласился с такой позицией и подал жалобу в вышестоящую инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

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