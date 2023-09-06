Робопсы Boston Dynamics помогли в выводе из эксплуатации АЭС в Шотландии 6.09.2023, 1:08

Роботы помогли провести обследование радиоактивного участка станции.

Два Робопса Spot от компании Boston Dynamics были задействованы в выводе из эксплуатации атомной станции Dounreay в Шотландии. Об этом сообщает The Next Web.

Эта атомная станция, расположенная в Шотландии, была закрыта в течение 25 лет, и роботы помогли провести обследование радиоактивного участка станции во время ее вывода из эксплуатации.

Робопсов Spot установили на испарительной камере в зоне топливного цикла, где расположены установки для разделения отработанного топлива и извлечения урана и плутония. Персонал Dounreay вместе с сотрудниками компании Createc, системного интегратора Spot, провели испытания роботов. Spot сначала учился на деревянном макете испарительной камеры, а затем в защитном костюме вошел в настоящую камеру.

Робот создал полную 3D-карту четырехуровневой камеры и собрал данные для создания дозиметрической карты с указанием зон с повышенным уровнем радиоактивности.

В последующие месяцы команда исследователей планирует изучить еще семь вариантов использования робота. Этот опыт может оказаться полезным в дальнейших операциях по выведению атомных станций из эксплуатации и обеспечению безопасности работников.

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