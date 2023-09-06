Маршрутка под Минском лихо проехала ж/д переезд, несмотря на все запреты 6.09.2023, 2:34

Видео.

Под Минском водитель маршрутки проигнорировал запрещающие сигналы и лихо проехал через ж/д переезд, ролик с грубым нарушением опубликовал Onliner.

Дело было в воскресенье, 3 сентября, около 11.40, дата и время на регистраторе верны. Место действия — дорога в направлении Михановичей, что под Минском.

На глазах у изумленной публики маршрутка проехала железнодорожный переезд, даже не притормаживая. Все это — несмотря на красный свет и сигнализацию (звуковой сигнал четко слышен в конце ролика).

По словам очевидца, это был маршрут № 1054 Вокзал — Михановичи. Были ли в тот момент пассажиры на борту, достоверно не известно.

— А через некоторое время там проехал товарный поезд, — отметил читатель.

Правила дорожного движения прямо запрещают выезжать на ж/д переезд при запрещающем сигнале светофора. Также нельзя объезжать с выездом на встречную полосу транспортные средства, которые стоят перед переездом. Получается, водитель маршрутки нарушил как минимум два пункта ПДД.

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