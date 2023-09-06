МИД Украины жестко отреагировали на бред Путина о Зеленском 6.09.2023, 7:58

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Глава Кремля в очередной раз доказал, что у него серьезные проблемы.

На фантазии главы РФ Владимира Путина, в которых диктатор связал еврейское происхождение президента Украины с «героизацией нацизма», отреагировали в МИД Украины. Там заявили, это свидетельствует об антисемитизме российских элит.

Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит», – констатировал Николенко.

Украина призывает мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. Спикер подчеркнул, что в современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию бреда. Глава РФ призвал «показывать, кого украинские власти возвели на пьедестал почета и кого они героизируют».

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