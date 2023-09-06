На могиле Финберга поставили памятник с глупой ошибкой в имени 3 6.09.2023, 8:03

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Фотофакт.

Вчера в государственных СМИ прошла новость о том, что на могиле известного дирижера Михаила Финберга, который умер в 2021 году, поставили надгробный памятник. Среди прочего появились и фото памятника, на котором видно, что имя покойного написано с орфографической ошибкой.

Текст на памятнике выполнен по-белорусски, но в написании имени «Михаіл» есть буква «И», которой в белорусском языке вообще нет.

Для захоронения такого уровня это неимоверно позорный изъян. Подобные ошибки нередко можно встретить на надгробиях обычных людей, но их макеты и не утверждают на высочайшем уровне и открытие не происходит в присутствии высоких чинов и представителей СМИ, пишет nashaniva.com.

Михаил Финберг, который умер в декабре 2021 года на 75-м году жизни, много лет был руководителем Национального академического оркестра Беларуси. Возглавил Финберг этот оркестр еще в 1987 году, когда он был Государственным оркестром симфонической и эстрадной музыки, и не оставлял руководство до самой смерти.

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