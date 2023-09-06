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Украинский беспилотник ликвидировал российский автомобиль с «особым» грузом и политруками

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  • 6.09.2023, 8:10
  • 3,330
Украинский беспилотник ликвидировал российский автомобиль с «особым» грузом и политруками

Точный удар в Луганской области показали на видео.

Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

«Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины», - говорится в сообщении.

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