Украинский беспилотник ликвидировал российский автомобиль с «особым» грузом и политруками

Украинский беспилотник ликвидировал российский автомобиль с «особым» грузом и политруками2
- 6.09.2023, 8:10
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Точный удар в Луганской области показали на видео.
Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ.
«Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины», - говорится в сообщении.