Альтернатива паспорту: как белорусам за границей обойти скандальный указ Лукашенко 6.09.2023, 8:26

4,438

Что можно сделать тем, кто живет в Польше или Литве.

Очередной указ Лукашенко лишил белорусов, постоянно проживающих за границей, возможности получать паспорта в дипломатических миссиях нашей страны за рубежом. Теперь единственным способом обновить паспорт будет поездка в Беларусь. Поскольку многие из выехавших могут обоснованно опасаться задержания по политическим мотивам в случае приезда на родину, имеет смысл знать о других документах, которые могут послужить заменой (хотя бы временной) паспорта.

Так как значительная часть наших соотечественников за рубежом находится в Литве и Польше, сайт zerkalo.io рассмотрел возможности для проживающих в этих странах.

Польша: проездной документ для иностранца

В Польше для граждан других стран или лиц без гражданства есть возможность получить так называемый польский проездной документ для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca). Основанием для выдачи может стать утеря или повреждение старого паспорта либо невозможность оформления нового. В обычных условиях для того, чтобы получить его, нужен один из следующих документов:

карта постоянного вида на жительство (часто называемая «сталы побыт»);

разрешение на пребывание долгосрочного резидента Евросоюза;

дополнительная защита;

разрешение на пребывание по гуманитарным причинам (это не гуманитарная виза!).

Польский проездной документ для иностранца выдается сроком на один год и дает право пересечения границы, полностью заменяя в этом отношении национальный паспорт.

Для белорусов все проще

С 1 июля по 31 декабря 2023 года белорусы могут получать польский проездной документ для иностранца по упрощенной схеме. Это важно — такое нововведение касается только белорусов и действует пока только до конца нынешнего года (то есть до 31 декабря нужно успеть подать заявление и все документы).

Теперь документ выдается белорусам не только с постоянным, но и с любым временным видом на жительство — основание выдачи ВНЖ при этом значения не имеет. Кроме того, документ смогут получить даже белорусы, у которых вообще нет и не было белорусского паспорта. В первую очередь это рожденные в Польше дети родителей, которые не могут безопасно въехать в Беларусь и оформить ребенку документы из-за политического преследования.

Также теперь белорусам не нужно доказывать, что они не могут получить новый паспорт от властей Беларуси. Для того, чтобы получить проездной документ иностранца по упрощенной схеме, необходимо лишь три условия:

утрата старого паспорта или невозможность выпуска нового;

наличие любого ВНЖ Польши;

своевременная подача документов с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Документ выдается белорусам бесплатно — от обычной в таких случаях пошлины в 350 злотых (около 270 рублей) наши соотечественники освобождаются. В случае если человек подался на польский проездной документ до 30 июня (то есть до введения упрощенной схемы), а документ выдали после 1 июля, пошлину вернут.

Для получения нужно подать воеводе по месту жительства следующие документы:

копию заполненного заявления на выдачу или замену польского проездного документа для иностранца (с 11 августа действует новый образец заявления, который нужно подавать для получения документа);

2 актуальные фотографии;

проездной документ или иной документ, подтверждающий личность и гражданство иностранца (1 ксерокопия + оригинал для проверки);

ксерокопию ВНЖ.

Обычно польский проездной документ для иностранца выдают через месяц после подачи, но срок может и увеличиться (об этом уведомят письмом).

Литва: паспорт иностранца

Для помощи белорусам, проживающим на территории Литвы и не имеющим возможности безопасно вернуться в Беларусь для замены паспорта взамен утерянного или истекшего, гайд по получению новых документов подготовили юрист-международник Катерина Шишова и Белорусская ассоциация журналистов.

В случае невозможности получения нового паспорта Беларуси Литва может предоставить белорусу паспорт иностранца. Он также дает право выезжать из Литвы и въезжать обратно. Документ выдается иностранцу, имеющему временный или постоянный ВНЖ Литовской Республики, а также не имеющему действующего паспорта и возможности его получить по объективным причинам (в Литве должны признать документ потерянным, испорченным или недействительным). Возраст человека значения не имеет — каждый иностранец может претендовать на этот документ.

Какие документы нужны для паспорта иностранца и сколько он стоит

Чтобы получить паспорт иностранца, нужно предоставить в Департамент миграции Литвы следующие документы:

действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве;

недействительный старый паспорт (если он есть);

подробное объяснение объективных причин, которые не позволяют получить новый паспорт у властей страны происхождения (в нашем случае — Беларуси), и/или документы, подтверждающие это;

в случае если старый паспорт был утерян или испорчен — подробное объяснение обстоятельств потери или повреждения паспорта и/или документы, подтверждающие такую потерю или повреждение.

Стоимость паспорта иностранца в Литве составляет 38 евро. В случае если документ нужен оперативно, можно воспользоваться срочной процедурой — документ сделают в течение пяти дней. В этом случае заплатить придется уже 53 евро.

Все вышеперечисленные документы нужно подать в Департамент миграции Литвы. В течение пяти рабочих дней с момента получения заявления будет приниматься решение. Если оно будет положительным, то в течение 30 дней с момента получения отделом миграции документов белорус сможет получить паспорт иностранца.

Документ выдается на срок, не превышающий срок временного или постоянного ВНЖ обратившегося. При этом минимальный срок составляет три месяца, максимальный — пять лет.

Также стоит иметь в виду, что в случае, если вы выехали из Литвы по паспорту иностранца и за время отсутствия у вас истечет срок временного/постоянного ВНЖ или не будет действующей шенгенской или национальной визы, — назад в Литву вас не пустят.

А что такое женевский паспорт?

Женевский паспорт (его еще называют «голубым» или «синим») — это аналогичный описанным выше проездной документ, который выдается и в Польше, и в Литве (а также в ряде других стран). Но получить его может лишь иностранец, имеющий статус беженца. Поэтому более реальным для большинства белорусов является получение паспорта иностранца.

Какие возможности дают эти документы?

Стоит понимать, что и паспорт иностранца, и проездной документ иностранца необходимы для пересечения границ и больше ни для чего. Ни польский, ни литовский документ сами по себе не дают права пребывания в стране, выдавшей их (для этого требуются ВНЖ, без которых, собственно, и не получить паспорт иностранца), не предоставляют новое гражданство. Зато с ними можно передвигаться по Шенгенской зоне или за ее пределы (получив соответствующую визу, если это необходимо).

В то же время важно знать, что наличие паспорта иностранца, если белорусский недействителен или утрачен, обязательно — и Польша, и Литва обязывают всех находящихся на их территории иностранцев иметь действующий проездной документ. То есть если срок действия вашего белорусского паспорта истекает (и он у вас единственный), вам обязательно нужно получить ему местную замену — вне зависимости от того, собираетесь вы выезжать из страны пребывания или нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».