На шоу Соловьева россияне признались в бегстве из Работино

На шоу Соловьева россияне признались в бегстве из Работино1
- 6.09.2023, 8:38
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Пропагандисты «подставили» Минобороны РФ.
Армия РФ «тактически оставила» село Работино в Запорожской области, сообщил назначенный Россией «глава» региона Евгений Балицкий, передает «Медуза».
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — заявил Балицкий в эфире «Соловьев Live».
По его словам, Работино — это «населенный пункт, который остался только на карте».
Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино 28 августа — однако первые сообщения о том, что ВСУ взяли село, появились еще 23 августа.
При этом Минобороны РФ еще накануне сообщало об «отраженных атаках со стороны украинской армии в районе Работино».