На шоу Соловьева россияне признались в бегстве из Работино 1 6.09.2023, 8:38

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Пропагандисты «подставили» Минобороны РФ.

Армия РФ «тактически оставила» село Работино в Запорожской области, сообщил назначенный Россией «глава» региона Евгений Балицкий, передает «Медуза».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — заявил Балицкий в эфире «Соловьев Live».

По его словам, Работино — это «населенный пункт, который остался только на карте».

Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино 28 августа — однако первые сообщения о том, что ВСУ взяли село, появились еще 23 августа.

При этом Минобороны РФ еще накануне сообщало об «отраженных атаках со стороны украинской армии в районе Работино».

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