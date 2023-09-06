ЦНС: Оккупанты готовятся к отступлению из Токмака
- 6.09.2023, 8:46
- 1,454
Начался вывоз оборудования и материальных ценностей.
Российские захватчики начали подготовку к бегству с оккупированных территорий Запорожской области. Об этом свидетельствует тот факт, что они начали грабить местные предприятия.
Все оборудование они вывозят в неизвестном направлении. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Как отмечает ЦНС, захватчики разграбили местный кузнечно-штамповочный завод во временно оккупированном Токмаке. Большинство оборудования с завода они вывезли, его дальнейшая судьба неизвестна.
Кроме этого, в случае ухудшения для них ситуации, оккупанты собираются вывозить и другие материальные ценности.
«Сейчас местной оккупационной властью разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае производства ухудшения ситуации для оккупантов», – говорят в ЦНС.
Ситуация в Запорожской области
Армия Украины вышла на главную линию «обороны» оккупационных войск на Мелитопольском направлении. Враг пытается остановить продвижение сил обороны. Россияне наступают в районе Купянска, пытаясь отвлечь украинские войска, однако рискуют сами разделить свои группировки.
В американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.
Также в ISW отмечали, что ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за «зубы дракона». Украинские силы продвинулись к позициям, которые находятся к востоку от противотанковых рвов РФ, что является частью трехслойной обороны к западу от Вербового.