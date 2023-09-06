Белорус рискнул и один пошел против китайских фабрик 6.09.2023, 8:59

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Фото: onliner

Предприниматель из Витебска шьет обувь так, как не делает почти никто в мире.

Пару лет назад белорус Андрей выкупил пустующую капсулу времени в остатках заводской роскоши. Чем будет здесь заниматься, знал всегда: шить обувь, как и предыдущие 30 лет, никакой торговли воздухом.

«Спрашиваете, что сейчас шью себе? А зачем? У меня обувь просто не разваливается…» — скромно улыбается Андрей в витебской мастерской, пишет onliner.by.

«Денег с продажи одной пары было как три стипендии»

Никаких крутых поворотов, чтобы забросить Андрея в этот бизнес, жизнь не делала. Парень приехал в Витебск, поступил в технологический университет на обувного технолога. Не то чтобы это была мечта, но так сложилось.

Будущих обувщиков учили на простых примерах — такими считали мокасины. Много практики, и ты начинаешь что-то уметь. Где-то на третьем курсе пару человек сбросились, купили швейную машину и стартанули свое обувное дело. Среди них был и Андрей.

— Сами кроили, сшивали, правда, медленно, тяжело, но постепенно учились. Ту обувь продавали тогда на рынке «Динамо». Люди даже не на столиках ее расставляли, просто держали в руках, — вспоминает Андрей.

В 1990 году продавали по три пары в месяц, полет нормальный.

— Обычная обувь, что могли, то и шили. Но тогда был дефицит. Помню талоны на «Белвест», а «Марко» еще не существовало. Денег с продажи одной пары было как три стипендии, от родителей можно было уже не зависеть. Приятно.

В том возрасте я не боялся, что не получится, в голове были другие мысли. В плане организации слушал советы, но старался рассчитывать на себя.

Потом какое-то время Андрей поработал экспедитором, но в итоге вернулся в обувное дело. Делал все — от ремонта до пошива. Если в начале девяностых с обувью было сложно, то потом все изменилось — спрос начал просто не успевать за предложением.

Сейчас таким делом в стране не занимается практически никто. Кредитные деньги для старта сегодня найти проще, но ниша слишком узкая и специфическая. Крутить деньги на шаурме все еще быстрее и понятнее.

— За то время, пока я работаю, в этой нише никого не появилось, остались несколько человек, которые начинали заниматься производством обуви примерно в то же время, что и я. Если были бы условия, нашлись бы более умные и талантливые и развили направление. Почему наши крупные производители не открыли такие ателье? Если до сих пор не пришли к этому, значит, им это не нужно.

Самый логичный переход из этой ниши — в ремонт обуви, которому не угрожают Китай или Россия, только внутренняя конкуренция. Как вариант, обувщики могут «перепрошиться» в кожаную галантерею, но и там дефицита нет — наоборот, избыток. Кошельки, сумки, ремни — в торговых центрах засилье таких вещей, брендовых и нет, более и менее дорогих.

— Когда стали приходить крупные сети, они начали выдавливать мелких предпринимателей, магазинчики, ларьки. Это я к тому, что мелким предпринимателям выживать в таких условиях очень сложно, — объясняет Андрей. — Крупные сети в шаговой доступности — это удобно для людей, но они выдавливают мелкий бизнес. Так и здесь: начали открывать магазины и возить китайскую обувь из России. С другой стороны, в стране есть свои крупные производители, мелкие же остаются между молотом и наковальней.

Но это боль многих производителей. Надо было или сворачиваться, или что-то делать. Андрей решил: надо делать женскую обувь вместо мужской.

«В Европе продают за €500»

Андрей ведет по цеху, который с 2017 года превратился в его мастерскую. Тогда это обошлось примерно в 20 тыс., если считать в условных единицах. Снаружи никакого лоска торговых центров, но на это еще никто не обижался.

Сейчас отшиваются осень и зима, один или два раза в неделю приходит помощница — массовых заказов, чтобы нанимать множество работников, нет. В июле вообще пришел только один заказ — так выглядит тотальный несезон. Если бы шил босоножки, было бы веселее.

— Считается, что с женской обувью бизнес должен идти проще, потому что клиентки хотят более модно выглядеть и чаще менять обувь. Цена, как правило, выше, чем на мужскую, но и процесс более сложный, так что все логично. Мужчинам обычно разнообразие моделей, цветов и кож совершенно не важно.

Что имеется в виду под обувью ручной работы? Она шьется по вашим индивидуальным меркам в соответствии с одной из предложенных моделей. Как в конструкторе, можно выбрать цвет кожи, подошву, фурнитуру и обозначить какие-то нюансы со стопой.

А вот пошить обувь «как из рекламы» здесь не получится. В теории это, конечно, возможно, просто стоить она будет рублей 500 — для белорусского рынка это слишком, говорит Андрей.

— Человек принесет журнал: вот, хочу такие кроссовки. Чтобы их сделать, надо пригласить модельера, который прорисует кроссовок, согласовать колодку — нос, объем… Потом делается пробник, и только затем — пара. Клиент видит готовую обувь, он не может представить, сколько там работы и разных нюансов. Не всегда получится с нуля изготовить то, что хочешь.

В обуви по индивидуальному заказу деталь ляжет не так — пара не получится, нужно вносить корректировки. На больших производствах точно так же, отработка модели занимает много времени, но они могут себе это позволить.

Да человек пойдет и за 500 рублей купит те же New Balance.

Никто не спорит, обувь известная, хорошая, но я считаю, что половина стоимости там за бренд. Вижу, что сейчас в 20 лет для многих бренд — это вообще главное. Логично, что надо регистрировать свой бренд и тоже продвигать.

Клиенты у мастерской разные. Например, кому-то сложно подобрать обувь в обычном магазине, например, из-за разной длины стоп или выпирающих косточек. В обычных магазинах женщинам сложно найти 34—35-й и 42—43-й размеры, а в мастерской это пошьют.

Но чаще это все-таки не люди с проблемными ногами и размерами, а те, кто «наелся» массовой обуви и может позволить себе пошить модель на заказ, хотя бы просто попробовать, говорит Андрей. Плюс в интернете проще раскручивать рекламу, с этим помогает дочка.

— На самом деле, белорусам это тоже интересно, просто мой покупатель — это один из 1000 человек или даже реже. Можно найти человека, который пошил на заказ что-то из одежды или сумку, а вот обувь пока редкость. Пошил себе обувь на заказ — этим реально можно удивить.

Одну пару можно пошить за три-четыре дня при условии, что все материалы как раз под рукой, но в реальности так бывает редко, обычно нужно от недели до двух.

У Андрея цены начинаются от 175 рублей за кроссовки и доходят до 240—350 рублей за зимнюю пару.

— Это справедливая цена для обуви ручной работы?

— Вопрос стоимости присутствует, не все могут позволить это себе. Для многих людей пенсионного возраста цена в 200 рублей будет высокой. Поэтому да, больше расчет, что будет покупать молодежь и люди среднего возраста.

При индивидуальном пошиве по закону нет ограничений на наценку, но производитель сам должен видеть, где потолок цен. Иначе есть риск так и не расстаться с пошитой парой.

— Если посмотреть в интернете индивидуальный пошив в Германии и Польше, там он стоит от €500. Если бы у нас можно было продать хотя бы за €200… Про €500 не говорю, это уже «хотелки».

Вообще, у многих главный фактор — сколько это будет стоить, даже качество не так важно. Сложно выцарапать свою нишу, все равно массовое производство перебивает тебя ценой.

В цене пары, пошитой на заказ, будут три главные вещи: работа коллектива, стоимость материала верха и подошвы. Считайте, они на цену влияют больше всего.

Андрей говорит, что ему удешевляться по этим позициям некуда, тут любой мелкий производитель проиграет крупным фабрикам.

— Можно взять более дешевые образцы, но я не иду по пути экономии на чем-то. Сэкономить полдоллара на подошве? Для крупного производителя это существенно, там закупаются тысячи подошв одного фасона.

Когда это единичные заказы, я лучше куплю более дорогие, но технологичные материалы. Производителей подошв не так много, и те, кто в теме, понимают, что надо брать.

Материалы покупаются через Россию, потому что там работают и с маленькими объемами.

— Может, проще шить хотя бы небольшие партии и продавать через магазины, а не индивидуально?

— Туда можно прийти на условиях, которые продиктует торговля. Для меня как производителя они вряд ли будут выгодными. Заработать самому 20 рублей с пары и при этом потратить столько сил, материалов и времени?

«За китайцами уже невозможно угнаться»

Все основные процессы фактически как на любой крупной фабрике. Главное отличие в том, что пару делают под конкретного человека и практически все руками, на обувных же гигантах производство автоматизировано. Клиенту объясняют, как снять мерки, а дальше все делают на производстве.

Андрей показывает базу, из которой забираются заказы, — это три-четыре модели кроссовок и около десяти вариантов зимней обуви. Верх и подкладка — натуральная кожа, мех искусственный, но содержание шерсти — около 60%.

Считается, что для маленького производства это большая линейка, и обычный покупатель даже не поймет, что это одна и та же модель, но в разных цветах.

— В целом законодателями мод в мире в плане моделей обуви остаются итальянцы, в плане воплощения идей — китайцы. За ними невозможно угнаться. Условно говоря, появился тренд на красную подошву, так она сразу везде в Китае, хорошо, если через полгода или позже появится у нас.

Для маленькой мастерской это практически бессмысленная гонка, потому что тренды все равно будут появляться примерно со скоростью прокрутки ленты в Instagram.

— Кто в Китае будет разговаривать с маленькими производителями и продаст одну пару красных подошв? Даже если сделают, пересылка будет стоить как 10 пар.

Но у белорусов к цветам претензий как раз не было. Наоборот, большинство не хотят какой-то слишком необычной обуви, им ближе «умеренная модность». Поэтому обувь из мастерской похожа на ту, которую можно найти в магазине.

— Зимняя обувь как раз должна быть практичной, — соглашается Андрей. — А это уже вопрос качества кожи и качества изготовления. Снег, дождь, грязь, соль — тут плохо сделанная обувь просто не выживет. Я же не зря больше 20 лет занимался ремонтом, могу сказать, что большинство моделей обуви разваливается и не выдерживает сезон. Люди часто хотят купить подешевле, а потом в ужасе, почему в этом невозможно ходить.

Для обувщика такие практически одноразовые вещи — это нонсенс. Но если поставить пару в нужном брендовом магазине, то цены можно умножать на два.

— Какая техническая часть в производстве самая сложная?

— Все. Просто так, без знаний этим не займешься, даже если будут деньги. Проще всего, наверное, кроить, потому что я занимался этим практически всю жизнь.

Еще из технических моментов: за удобство обуви отвечает колодка (даже если вы привыкли ориентироваться отдельно на высоту каблука и форму носа). А секрета крепкой обуви, на самом деле, нет, практически на всех фабриках используется один итальянский полиуретановый клей. Дело в пошиве и итоговом качестве самого изделия (а это все вместе, не только клей).

— Для обычного покупателя это просто обувь. Объяснить ему, что она сделана из офигительного материала, качественно пошита вручную и будет носиться, условно говоря, пять лет, очень сложно. На распродаже в магазине ведь точно можно найти дешевле.

Пока это история не про стабильный доход, а про то, как верить в свое дело.

— Боюсь, что ближайшие полгода тут будут только вложения. Масса усилий, а про заработок даже говорить смешно. Но на старте это нормально. Тут же вопрос идеи, чтобы продолжать дело, которым занимаешься всю жизнь.

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