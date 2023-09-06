Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6.09.2023, 9:23

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Накануне визита Россия устроила массированную атаку на украинскую столицу.

В Киев прибыл с официальным визитом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже находится в украинской столице.

О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.

Как известно, в ночь на 6 сентября РФ осуществила очередную воздушную атаку на украинские города, в том числе Киев. Воздушная тревога закончилась за считанные часы до приезда Блинкена, ПВО уничтожила все цели, летевшие на столицу.

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету «Искандер-М» и 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

В то же время в Киевской области в результате падения обломков ракеты произошло возгорание на территории торгового предприятия. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету «Искандер-М» и 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

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