В Тихом океане акулы потопили российскую кругосветку 17 6.09.2023, 9:28

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Катамаран потерял равновесие и начал тонуть.

Экипаж из тех человек кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. Это было второе нападение хищников за последние два дня. Акулы повредили катамаран, экипаж пришлось эвакуировать, оставив судно в море. Об этом сообщает Томское отделение Русского географического общества.

Первая атака акул куки-каттеров случилась 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль.

5 сентября в 23.00 на судно вновь напали акулы, и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Путешественников спас сухогруз Dugong Ace. Он снял их с катамарана, однако не смог забрать судно — его оставили в открытом океане.

Примечательно, что один из членов экипажа, Евгений Ковалевский, принимал участие в аналогичной экспедиции в 2012 году. Тогда на его катамаран также нападали кури-каттеры.

Кури-каттеры — разновидность небольших акул (42−56 см в длину). Обитает в теплых водах, преимущественно возле островов. Несмотря на ее скромные размеры, питается она крупными хищниками — кури-каттеры группами нападают на больших белых акул, морских котиков и слонов, и даже на китов. Зафиксированы случаи нападения и на людей.

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