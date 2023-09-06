Почему в Беларуси обязывают вернуть авто бывшему хозяину 2 6.09.2023, 9:40

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История одного гомельского автохауса.

Дмитрий в мае 2022 года купил отцу автомобиль. Тот ему понравился, служил верой и правдой, но недавно выяснилось, что машину нужно вернуть предыдущему собственнику! Как так получилось? Объясняет abw.by.

Несколько десятков потерпевших

Дмитрий покупал машину в одном из автохаусов Гомеля, а сделку оформлял по счету-справке. Казалось бы, дальше можно не продолжать, ведь слишком много подобных историй СМИ публиковали последние несколько лет.

К сожалению, такие случаи повторяются из раза в раз. Но в деле Дмитрия сюжет оказался довольно нетипичным.

Поначалу всё как обычно: в комиссионке его, конечно же, уверяли в том, что «машина юридически полностью чистая». Покупатель в эти слова поверил, с документами поехал в ГАИ и спокойно поставил автомобиль на учет.

«Однако через месяц меня вызвали в милицию, где сообщили, что с предыдущим собственником автомобиля не был произведен расчет, – вспоминает Дмитрий. – Мол, в милиции есть заявление о мошенничестве в отношении него. По ходу дела схема совсем мутной оказалась. Якобы в автохаус машину на продажу поставил «перекуп» по доверенности от владельца автомобиля. Документы все были оформлены как положено. Комиссионка свою задачу выполнила и продала автомобиль мне, я оплатил в кассу всю сумму. Дальше представитель автохауса передал деньги «перекупу», с которым был заключен договор комиссии, за минусом своего комиссионного вознаграждения. А дальше всё: собственник автомобиля своих денег не получил, то есть «перекуп» эти деньги «зажал» и утверждает, что всё отдал, как и договаривались. Мол, он сам честный такой, честнее некуда».

«Перекуп», может, и соскочил бы с ответственности, но таких собственников авто, которые не получили от него денег, по словам сотрудников милиции, набралось несколько десятков, причем остальных потерпевших еще устанавливают. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса за мошенничество в особо крупном размере. «Перекупа» арестовали и отправили в местный следственный изолятор.

«Дело расследовали и направили на рассмотрение в суд, а я в деле участвовал в качестве свидетеля, – продолжает Дмитрий. – Когда прокурор зачитывал обвинение, то оно звучало так: «Являясь директором одной фирмы и учредителем другой, он («перекуп») заручался доверием потенциальных клиентов, не намереваясь исполнять договоренности. Под предлогом оказания услуг по комиссионной продаже автомобилей и последующей выплате денег через интернет проводил мониторинг интернет-сайтов. Там находил интересующие его объявления о продаже машин, связывался с их владельцами и убеждал заключить с ним договоры комиссии на реализацию авто на более выгодных для них условиях с последующей выплатой средств. Обязательства не выполнял».

По такой схеме злоумышленник в итоге обманул 68 человек на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Деньги он тратил как хотел, а свою вину не признал.

«В общем, схемы «перекупа» и автохауса – это дело второе. Важно то, что на автомобиль, купленный мною по всем правилам, наложили арест. Распоряжаться такой машиной, понятное дело, нельзя было. Наложили аресты и на другие автомобили, которые другие потерпевшие также приобрели на законных основаниях».

Приговор суда лишил «перекупа» свободы на 9 лет в исправительной колонии усиленного режима и обязал заплатить 500 базовых величин штрафа (18.500 рублей на начало сентября 2023 года. – Прим. Автобизнеса). В пользу потерпевших взыскали материальный и моральный вред.

«Недавно мне позвонили из суда, как я понял, и сказали, что в соответствии с судебным решением машину я должен вернуть бывшему собственнику, признанному по делу потерпевшей стороной. Но как так? Если у меня машину забирают, то кто вернет за нее деньги? Может, не возвращать, а продать, например? Или что тут можно придумать?» – спрашивает Дмитрий.

Машину надо возвращать

К сожалению, придумывать тут нечего, поскольку есть вступившее в силу решение суда, его нужно исполнять. А вот попытки различными способами продать или разобрать, чтобы хоть как-то компенсировать свой ущерб, грозят возбуждением уголовного дела по ст.409 УК «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту». До двух лет после этого можно находиться рядом с осужденным «перекупом».

Если в дело вступят судебные исполнители, которые начнут принудительно исполнять решение суда о передаче автомобиля бывшему собственнику, то помимо машины можно лишиться значительной суммы: 10% стоимости взысканного имущества в качестве принудительного сбора, о чем говорится в ст.120 закона об исполнительном производстве

А как вернуть деньги?

Однако есть шанс хотя бы «отбить» деньги с автомобиля. Дмитрий приобретал машину у автохауса. Согласно ст.430 Гражданского кодекса продавец обязан передать товар покупателю свободным от любых прав третьих лиц. А если после продажи этот товар был изъят у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки.

А еще есть закон о защите прав потребителей, который обязывает продавца при продаже товара сообщать покупателю только достоверную информацию о товаре, а с достоверностью тут есть нюансы. Знал или не знал продавец об этом, уже другой вопрос.

В общем, Дмитрию можно обращаться в суд с иском к автохаусу о компенсации понесенных убытков. На практике подобные иски предъявляются также и к осужденным, чьими действиями был причинен имущественный вред. Выбор в том, как попытаться компенсировать ущерб, есть.

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